В ПАСЕ отклонили украинские правки в резолюцию по делегации РФ

Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

"За" правки проголосовали лишь 52 евродепутата

В Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко в Facebook.

Как сообщается, "за" правки проголосовали лишь 52 евродепутата, 110 - "против".

"Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбурзський заговор некоторых европейских политиков и делегаций", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщала, что сегодня, 24 июня, в Страсбурге

открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут снять санкции с РФ и вернуть ее делегацию в ПАСЕ.

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" связано с действиями РФ.

Кроме того, Франция призвала члены-страны Совета Европы поддержать усилия по сохранению России в ПАСЕ. В свою очередь, в Украине заявили, что попытки вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения ею условий будут расшатывать Совет Европы.