ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ПАСЕ отклонили украинские правки в резолюцию по делегации РФ

Новости » Политика    24.06.2019 - 22:12
В ПАСЕ отклонили украинские правки в резолюцию по делегации РФ
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

"За" правки проголосовали лишь 52 евродепутата

В Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко в Facebook.

Как сообщается, "за" правки проголосовали лишь 52 евродепутата, 110 - "против".

"Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбурзський заговор некоторых европейских политиков и делегаций", - заявила Геращенко. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщала, что сегодня, 24 июня, в Страсбурге 

открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут снять санкции с РФ и вернуть ее делегацию в ПАСЕ.

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" связано с действиями РФ.

Кроме того, Франция призвала члены-страны Совета Европы поддержать усилия по сохранению России в ПАСЕ. В свою очередь, в Украине заявили, что попытки вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения ею условий будут расшатывать Совет Европы.

Возвращение России в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы, - Геращенко Зеленский устранился от ситуации в ПАСЕ, - Арьев
Новости Украины ПАСЕРоссийская ФедерацияУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь