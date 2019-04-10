ПАСЕ приняла решение по России

Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы"

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы". Изначально резолюция должна была снять санкционное давление с РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя украинской постоянной делегации в ПАСЕ Владимира Арьева в Facebook.

По его словам, "Россия не получила изменение процедуры введения санкций". В резолюции члены ПАСЕ призвали РФ выполнять обязательства.

Арьев сообщил, что существующий санкционный механизм остается. Глава украинской постоянной делегации в ПАСЕ допустил введение дополнительного механизма по санкциям.

Таким образом, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после оккупации Крыма и решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".

"В 2017 году в ответ на сложившуюся ситуацию российское правительство приостановило выплаты взноса в бюджет организации, что привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ", - говорится в резолюции, опубликованной на сайте ПАСЕ.

Добавим, за принятие резолюции проголосовали 105 парламентариев, против - 30, воздержались 16 человек.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась менять процедуру применения санкций. В частности, в ПАСЕ изменили текст срочного доклада, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение делегации РФ к работе в ассамблее.

Как писало РБК-Украина, представитель грузинской делегации в ПАСЕ Георгий Канделаки заявил, что попытки некоторых стран пойти на уступки России в Совете Европы, снять с российской делегации санкции в ПАСЕ, приведут лишь к дальнейшему тяжелому кризису организации.