ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение РФ в ПАСЕ

Новости » Политика    17.05.2019 - 12:45
Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение РФ в ПАСЕ
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Российская Федерация готова возобновить уплату взносов в Совет Европы при условии полноправного участия в работе ПАСЕ"

Комитет министров Совета Европы заявил, что приветствует участие всех стран-членов организации уже в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Все страны-члены обязаны иметь право участвовать на равных условиях в Комитете министров и Парламентской ассамблеи, двух уставных органах Совета Европы", - говорится в заявлении, которое распространено по итогам двухдневного заседания Комитета министров в Хельсинки.

Одним из основных обязательств стран-членов является выплата взносов в бюджет организации, указано в документе.

"Российская Федерация готова возобновить уплату взносов в Совет Европы при условии полноправного участия в работе ПАСЕ", - заявил первый заместитель председателя комитета Совета федерации России по международным делам Владимир Джабаров.

Российская Федерация является членом Совета Европы с 1996 года, но отношения ухудшились в 2014 году после аннексии Крыма. Тогда Совет Европы приостановила право Москвы на участие в голосованиях. В ответ РФ заморозила свои ежегодные взносы в бюджет Совета Европы на сумму 37 млн долларов.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновение кризиса" связано с действиями РФ.

Напомним, ранее РБК Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что возвращение России в ПАСЕ запустит процесс "нормализации всего, что позволяет себе Российская Федерация".

Кроме того, Франция призвала члены-страны Совета Европы поддержать усилия по сохранению России в ПАСЕ. В свою очередь, в Украине заявили, что попытки вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения ею условий будут расшатывать Совет Европы.

Россия заявила об ответных мерах на новые санкции США Россия потеряла первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины
Новости Украины Российская ФедерацияСовет Европы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь