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У ПАРЄ відхилили українські поправки в резолюцію щодо делегації РФ

Новини » Політика    24.06.2019 - 22:12
У ПАРЄ відхилили українські поправки в резолюцію щодо делегації РФ
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

"За" правки проголосували лише 52 євродепутата

Парламентської асамблеї Ради Європи відхилили понад 200 українських правок у резолюцію щодо повернення делегації Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-спікера Верховної ради Ірина Геращенко Facebook.

Як повідомляється, "за" правки проголосували лише 52 євродепутата, 110 - "проти".

"Приблизно такий розклад зараз в ПАРЄ, де відбувається справжній Страсбурзський змова деяких європейських політиків і делегацій", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляла, що сьогодні, 24 червня, у Страсбурзі

відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть зняти санкції з РФ і повернути її делегацію в ПАРЄ.

Нагадаємо, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримала повернення Росії в ПАРЄ. Глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінська міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями РФ.

Крім того, Франція закликала члени-країни Ради Європи підтримати зусилля по збереженню Росії у ПАРЄ. У свою чергу, в Україні заявили, що спроби повернути Росії у ПАРЄ без виконання нею умов будуть розхитувати Рада Європи.

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