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В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, которая может вернуть делегацию РФ

Новости » Политика    24.06.2019 - 09:41
В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, которая может вернуть делегацию РФ
Фото: заседание ПАСЕ (flickr.com/parliamentaryassembly)

Возвращению РФ в ПАСЕ посвящен проект резолюции

В Страсбурге в понедельник, 24 июня, открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут снять санкции с РФ и вернуть ее делегацию в ПАСЕ. Об этом говорится на сайте ассамблеи.

Возвращению РФ в ПАСЕ посвящен проект резолюции об укреплении процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосований, который делегаты рассмотрят во второй половине дня понедельника. В случае принятия резолюции российская делегация может избежать санкций, введенных против нее в ответ на агрессию против Украины и оккупацию Крыма. Автором резолюции является бельгийский сенатор Петра де Суттер.

Кроме этого, предлагается по исключительной процедуре позволить России участвовать в летней сессии. Хотя, по действующему регламенту, если делегация не присутствовала на первой сессии года в январе, то она выбывает из работы в ПАСЕ на весь год.

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" связано с действиями РФ.

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