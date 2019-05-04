Ягланд видит шансы на сохранение РФ в ПАСЕ

Фото: Турбьерн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

Ягланд считает, что выход России может привести к возникновению новых "границ" в Европе

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что существуют "хорошие шансы" для избежания возможного выхода России из ПАСЕ. Об этом сообщает DW.

По словам Ягланда, сейчас ведутся "предметные дискуссии" между Комитетом министров СЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Генсек организации заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы остаться в составе этого международного органа.

Ягланд считает, что выход или исключение России может привести к возникновению новых "границ" в Европе. По одну сторону этой новой границы будут жить те, кто сможет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, по другую - около 140 млн граждан России, для которых эта инстанция окажется недоступна, отметил генсек СЕ.

Напомним, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявлял, что попытки вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения ею условий, которые сама же ПАСЕ выдвинула к России, будут расшатывать Совет Европы, который будет становиться все слабее.

Как сообщало РБК-Украина, представитель грузинской делегации в ПАСЕ Георгий Канделаки заявил, что попытки некоторых стран пойти на уступки России в Совете Европы, снять с российской делегации санкции ПАСЕ, приведут лишь к дальнейшей тяжелого кризиса организации.