Пасажиропотік на кордоні залишається високим, проте зросла кількість в'їздів в Україну, - ДПСУ

Відзначимо, що до 26 серпня на пункті пропуску "Косино", що на кордоні з Угорщиною, можливі затримки. Оскільки там проводяться роботи з заміни модульних конструкцій.

До того ж у 16 пунктах пропуску на державному кордоні доступна послуга єЧерга, що дає можливість вибрати зручний час для перетину автобусом і уникнути тривалого очікування.

Крім того, дізнайтеся, що говорять прикордонники щодо перетину кордону з "Резерв+".

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