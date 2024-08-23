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Пасажиропотік на кордоні залишається високим, проте зросла кількість в'їздів в Україну, - ДПСУ

Фото: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Пасажиропотік на українських кордонах залишається стабільно високим. З кінця липня та протягом серпня зафіксовано тенденцію до збільшення кількості осіб, які перетинають кордон на в'їзд в Україну в порівнянні з виїздом.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Пасажиропотік й далі залишається досить високим. У будні це десь 120 тисяч осіб за добу, у вихідні 140-150 тисяч. Але ще починаючи з кінця липня й протягом серпня все ж таки більше днів, коли громадяни перетинають кордон більше на в’їзд в Україну, ніж на виїзд", - заявив він. 

Демченко додав, що з початком літнього сезону у серпні переважно люди виїжджали з України.

Відзначимо, що до 26 серпня на пункті пропуску "Косино", що на кордоні з Угорщиною, можливі затримки. Оскільки там проводяться роботи з заміни модульних конструкцій.

До того ж у 16 пунктах пропуску на державному кордоні доступна послуга єЧерга, що дає можливість вибрати зручний час для перетину автобусом і уникнути тривалого очікування.

Крім того, дізнайтеся, що говорять прикордонники щодо перетину кордону з "Резерв+".

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