Пасажиропотік на кордоні залишається високим, проте зросла кількість в'їздів в Україну, - ДПСУ

Пасажиропотік на українських кордонах залишається стабільно високим. З кінця липня та протягом серпня зафіксовано тенденцію до збільшення кількості осіб, які перетинають кордон на в'їзд в Україну в порівнянні з виїздом.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Пасажиропотік й далі залишається досить високим. У будні це десь 120 тисяч осіб за добу, у вихідні 140-150 тисяч. Але ще починаючи з кінця липня й протягом серпня все ж таки більше днів, коли громадяни перетинають кордон більше на в’їзд в Україну, ніж на виїзд", - заявив він.
Демченко додав, що з початком літнього сезону у серпні переважно люди виїжджали з України.
Відзначимо, що до 26 серпня на пункті пропуску "Косино", що на кордоні з Угорщиною, можливі затримки. Оскільки там проводяться роботи з заміни модульних конструкцій.
До того ж у 16 пунктах пропуску на державному кордоні доступна послуга єЧерга, що дає можливість вибрати зручний час для перетину автобусом і уникнути тривалого очікування.
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