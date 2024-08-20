Від завтра при перетині кордону з Угорщиною можливі затримки: що відомо

Громадян, які планують закордонні поїздки до Угорщини через пункт пропуску "Косино", попереджають про можливі затримки.

З 21 по 26 серпня на цьому пункті пропуску будуть проводитися роботи з заміни модульних конструкцій.

"З 21 по 26 серпня у пункті пропуску "Косино" буде проведено комплекс робіт щодо заміни модульних конструкцій, у звʼязку з чим можливе уповільнення ритмічності його роботи", - йдеться у повідомленні.

Водіїв і пасажирів просять врахувати цю інформацію під час планування своїх подорожей та заздалегідь передбачити можливі затримки.

Пункт пропуску "Косино"

Пункт пропуску "Косино" - це один з міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні України з Угорщиною. Розташований він у Закарпатській області, поблизу села Косонь. З угорського боку він суміжний з пунктом пропуску "Барабаш".