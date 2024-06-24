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Прикордонники розповіли, як проходить перетин кордону з "Резерв+"

Понеділок 24 червня 2024 11:57
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Прикордонники розповіли, як проходить перетин кордону з "Резерв+" Фото: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Для перетину кордону чоловіки можуть використовувати додаток "Резерв+". Однак у застосунку мають бути відмітки про зняття з військового обліку або ж відстрочку.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми не виокремлюємо застосунок як окремий документ для того, щоб дати повну картину. Зазначу, що і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі мають однакову юридичну силу. Але, звісно, не просто варто представити цей документ, а варто, щоб в цьому документі - чи в паперовому вигляді, чи в електронному, - була необхідна інформація, яка б давала людям право на перетин кордону", - заявив він.

За його словами, це мають бути відмітки про виключення з військового обліку або ж про відстрочку. Йдеться, про заброньованих, "непридатних" та багатодітних.

"Прикордонники приймають і паперовий документ, прикордонники приймають і військово-обліковий документ в електронній формі. Але, звісно ж, враховуйте, перевіряють всю інформацію, яка там зазначена в цих документах", - додав Демченко.

Додаток "Резерв+"

Згідно з нещодавніми правками до законодавства про мобілізацію, усі громадяни, які підлягають мобілізаційному обліку, зобов'язані протягом 60 днів оновити свою інформацію. Зробити це можна зручно та швидко, не виходячи з дому, за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаного в мобільному додатку "Резерв+".

Крім того, з 18 червня 2024 року в додатку "Резерв+" з'явився QR-код, який замінює собою паперовий військовий квиток.

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