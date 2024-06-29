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Де українці без черг можуть перетнути кордон з Європою: список пунктів пропуску

Субота 29 червня 2024 08:30
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Де українці без черг можуть перетнути кордон з Європою: список пунктів пропуску Як без черг перетнути кордон з Європою (фото: zachidnuy kordon/facebook)
Автор: Василина Копитко

У 16 пунктах пропуску на державному кордоні діє послуга єЧерга, яка дозволяє вибрати час перетину автобусом, аби не очікувати на це годинами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Де можна перетнути кордон автобусом без черг

"Послідовно масштабуємо можливість вибирати час перетину кордону автобусом на пунктах пропуску. Сьогодні така опція вже доступна на 16 пунктах із 28, де діє послуга єЧерга", - повідомляють у Міністерстві.

Вони додають, що вчасний перетин кордону без годинних черг перед пунктом пропуску - це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень.

Зараз на 16 пунктах регулярні та нерегулярні перевізники вже можуть вибирати часовий слот для прогнозованого перетину кордону.

Зокрема, це всі 5 пунктів пропуску з Румунією, 10 - з Молдовою, та на найбільшому пункті пропуску з Польщею - "Ягодин - Дорогуськ".

Також на ще 12 пунктах пропуску єЧерга працює за принципом "реєструйся та їдь", тому завчасно спрогнозувати час очікування на кордоні поки неможливо.

Де українці без черг можуть перетнути кордон з Європою: список пунктів пропускуНа яких пунктах перепуску не треба вистоювати черги (фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України/Facebook)

Як скористатись послугою

"Щоб побачити, на яких пунктах пропуску є можливість прогнозованого перетину кордону, варто зайти на сайт єЧерга у розділ "Завантаженість", там слід вибрати фільтр "Автобуси" та потрібну країну.

Назва черги "За розкладом" свідчить про те, що перевізнику доступна конкретна година для запису на перетин кордону, а значить можна планувати перетин.

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