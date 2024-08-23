Пассажиропоток на границе остается высоким, однако возросло количество въездов в Украину, - ГПСУ

Отметим, что до 26 августа на пункте пропуска "Косино" на границе с Венгрией возможны задержки. Поскольку там производятся работы по замене модульных конструкций.

К тому же в 16 пунктах пропуска на государственной границе доступна услуга єЧерга, что дает возможность выбрать удобное время для пересечения автобусом и избежать длительного ожидания.

Кроме того, узнайте, что говорят пограничники по пересечению границы с "Резерв+".

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