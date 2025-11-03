Пасажирів УЗ попередили про затримки поїздів у різних областях: про які рейси йдеться

Які саме поїзди УЗ курсують із затримкою

Згідно з інформацією Telegram-каналу "Укрзалізниця: приміські поїзди", через відсутність напруги в мережі станом на 06:17 3 листопада 2025 року затримувались поїзди з Чернігівської області.

Так, регіональний поїзд №895 "Конотоп - Фастів-1" відправився з початкової станції із затримкою 1 година 12 хвилин.

Крім того:

поїзд №6907 "Ніжин - Київ" відправився з початкової станції із затримкою 45 хвилин;

відправився з початкової станції із затримкою 45 хвилин; поїзд №6909 "Ніжин - Київ" - із затримкою 30 хвилин.

"Вже мчимо і надолужуємо, дякуємо за терпіння", - наголосили в УЗ.

Затримка поїздів з Чернігівської області (скриншот: t.me/UZprymisky)

О 6:37 "Укрзалізниця" опублікувала уточнення щодо регіонального поїзда №895 "Конотоп - Фастів-1". Станом на той час він ще не рушив з початкової станції (затримка становила 2 години).

"Просимо уважно слухати оголошення та станціях та вокзалах", - зауважили у прес-службі УЗ.

Уточнення щодо поїзда "Конотоп - Фастів-1" (скриншот: t.me/UZprymisky)

О 7:27 пасажирам повідомили, що поїзд №6384/6383 "Красне - Рівне - Здолбунів" курсує зі станції "Озеряни" із затримкою 33 хвилини (через пропуск пріоритетних поїздів).

В УЗ перепросили за незручності й додали, що продовжують рух за маршрутом.

Курсування поїзда "Красне - Рівне - Здолбунів" (скриншот: t.me/UZprymisky)

О 9:32 в "Укрзалізниці" повідомили, що поїзд №6101 курсуватиме з 3 листопада за маршрутом "Ворожба - Конотоп" (замість "Ворожба - Бахмач").

"Наразі поїзд відправився з початкової із затримкою 4 години", - додали в УЗ.

Уточнюється також, що відсьогодні курсуватиме за маршрутом "Конотоп - Ворожба" (замість "Бахмач - Ворожба") поїзд №6102.

Обмеження руху рейсів у Сумській області (скриншот: t.me/UZprymisky)

О 9:36 пасажирам "Укрзалізниці" повідомили також, що через запізнення на кінцеву зупинку ранкового рейсу із затримкою відправився поїзд №6908 "Київ - Ніжин".

"Затримка 43 хвилини. Поки ви читаєте це ми вже рушили та наздоганяємо", - підсумували у прес-службі УЗ.

Затримка поїзда "Київ - Ніжин" (скриншот: t.me/UZprymisky)