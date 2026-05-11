Пасажирів круїзного лайнера з хантавірусом евакуюють на Канарських островах

Як проходила евакуація

Судно стало на якір біля Тенерифе - найбільшого острова Канарського архіпелагу. Пасажирів перевозили на берег малими човнами, на пристані їх зустрічали представники влади у захисних костюмах і респіраторах. На злітній смузі людей обприскували дезінфектантом.

Першими евакуювали іспанців - їх перевезли до Мадрида і помістили у військовий шпиталь. Французький рейс приземлився в Парижі, де вже чекали машини швидкої допомоги. Під час польоту в одного з французьких пасажирів з'явилися симптоми - всіх п'ятьох ізолювали.

Нідерландський евакуаційний літак приземлився в Ейндховені - на борту були громадяни Нідерландів, Індії, Німеччини, Аргентини, Бельгії, Греції, Португалії, України, Гватемали, Філіппін і Чорногорії.

Що таке хантавірус

Хантавірус зазвичай передається через вдихання часток екскрементів гризунів і між людьми майже не поширюється. Однак вірус Андес, виявлений на судні, у рідкісних випадках може передаватися від людини до людини. Симптоми з'являються від одного до восьми тижнів після зараження.

ВООЗ закликала не панікувати.

"Це не новий COVID. Ризик для загального населення низький", - заявив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

Карантин у різних країнах

Британія госпіталізує своїх пасажирів на 72 години, після чого - шість тижнів самоізоляції. Американців спочатку доставлять до карантинного центру при Університеті Небраски. Австралія надсилає літак у понеділок - він має стати останнім евакуаційним рейсом з Тенерифе.

Британські медики стрибнули з парашутом

Шестеро британських десантників і двоє медиків зістрибнули з парашутом на острів Трістан-да-Кунья у Південній Атлантиці - один із 221 жителя острова має підозру на хантавірус. Острів є найвіддаленішою населеною британською територією - за 2400 кілометрів від найближчого острова, без злітної смуги, і зазвичай дістатися туди можна лише шестиденним морським переходом з Кейптауна.