Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Пассажиров круизного лайнера с хантавирусом эвакуируют на Канарских островах

02:59 11.05.2026 Пн
2 мин
Пассажиров опрыскивали дезинфектантом на взлетной полосе и отправляли домой военными самолетами
aimg Екатерина Коваль
Фото: симптомы вируса появляются в течение восьми недель (Getty Images)

В воскресенье с круизного судна MV Hondius на Канарских островах началась эвакуация пассажиров из более чем 20 стран. Людей в защитных костюмах переправляли на берег малыми лодками, а затем развозили по домам правительственными и военными самолетами. С начала вспышки хантавируса погибли три человека, пятеро заражены.

Как проходила эвакуация

Судно стало на якорь возле Тенерифе - крупнейшего острова Канарского архипелага. Пассажиров перевозили на берег на малых лодках, на пристани их встречали представители власти в защитных костюмах и респираторах. На взлетной полосе людей опрыскивали дезинфектантом.

Первыми эвакуировали испанцев - их перевезли в Мадрид и поместили в военный госпиталь. Французский рейс приземлился в Париже, где уже ждали машины скорой помощи. Во время полета у одного из французских пассажиров появились симптомы - всех пятерых изолировали.

Нидерландский эвакуационный самолет приземлился в Эйндховене - на борту были граждане Нидерландов, Индии, Германии, Аргентины, Бельгии, Греции, Португалии, Украины, Гватемалы, Филиппин и Черногории.

Что такое хантавирус

Хантавирус обычно передается через вдыхание частиц экскрементов грызунов и между людьми почти не распространяется. Однако вирус Андес, обнаруженный на судне, в редких случаях может передаваться от человека к человеку. Симптомы появляются от одной до восьми недель после заражения.

ВОЗ призвала не паниковать.

"Это не новый COVID. Риск для общего населения низкий", - заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Карантин в разных странах

Британия госпитализирует своих пассажиров на 72 часа, после чего - шесть недель самоизоляции. Американцев сначала доставят в карантинный центр при Университете Небраски. Австралия отправляет самолет в понедельник - он должен стать последним эвакуационным рейсом с Тенерифе.

Британские медики прыгнули с парашютом

Шестеро британских десантников и двое медиков спрыгнули с парашютом на остров Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике - один из 221 жителя острова имеет подозрение на хантавирус. Остров является самой отдаленной населенной британской территорией - в 2400 километрах от ближайшего острова, без взлетной полосы, и обычно добраться туда можно только шестидневным морским переходом из Кейптауна.

Ранее сообщалось, что всех пассажиров круизного лайнера MV Hondius считают контактировавшими с инфицированными, поэтому каждый из них должен пройти обязательную проверку.

Утром 10 мая судно прибыло в порт на испанском острове Тенерифе. Испанские медицинские специалисты сразу поднялись на борт, чтобы провести заключительный санитарный контроль. Результаты этих осмотров определят, позволят ли пассажирам высадиться на берег.

