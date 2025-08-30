Парубію за півроку до вбивства відмовили в охороні? Що кажуть в УДО

В Управлінні державної охорони відреагували на інформацію в ЗМІ, що Андрій Парубій начебто за півроку до вбивства прохав надати йому допомогу, але отримав відмову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління державної охорони (УДО) України в Facebook.
Так, відповідно до Статті 6 "Забезпечення безпеки посадових осіб" Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року, в місцях постійного і тимчасового перебування, забезпечується безпека:
У відомстві зазначили, що протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб, також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом із ними або супроводжують їх.
"Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом ОДНОГО РОКУ, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них", - йдеться у повідомленні.
В Управлінні держохорони також підкреслили, що виконують завдання виключно в рамках чинного законодавства.
Нагадаємо, що Андрій Парубій обіймав посаду голови Верховної Ради України з 14 квітня 2016 року по 28 серпня 2019 року.
З 2019 по теперішній час - народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність".
Вранці 30 серпня у Львові пострілами з пістолета було вбито колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
Замаскований під кур'єра служби доставки Glovo вбивця наздогнав діяча і вистрілив у нього 8 разів. Від отриманих поранень Парубій помер на місці.
У Львові та області було оголошено план "Сирена", правоохоронці розшукують злочинця.
В СБУ не виключають російського сліду.
Тим часом народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв в ефірі телеканалу КИЇВ24 заявив, що за пів року до вбивства Парубій начебто звертався з проханням надати йому державну охорону, але йому відмовили.