Парубию за полгода до убийства отказали в охране? Что говорят в УГО

В ведомстве сослались на статью 6 "Обеспечение безопасности должностных лиц" Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" № 160/98-ВР от 4 марта 1998 года.

Согласно ей, в местах постоянного и временного пребывания обеспечивается безопасность:

Председателя Верховной Рады Украины;

Премьер-министра Украины;

Председателя Конституционного Суда Украины;

Председателя Верховного Суда;

Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины;

Первого вице-премьер-министра Украины;

Министра иностранных дел Украины;

Генерального прокурора;

Министра обороны Украины;

заместителя Председателя Верховной Рады Украины.

В ведомстве отметили, что в течение срока полномочий указанных в этой статье должностных лиц, также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними либо сопровождающих их.

"После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение ОДНОГО ГОДА, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них", - отмечается в сообщении.

В Управлении госохраны также подчеркнули, что выполняют задачи исключительно в рамках действующего законодательства.

Напомним, что народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев в эфире телеканала КИЇВ24 заявил, что за полгода до убийства Парубий якобы обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, но ему отказали.