Парубію за півроку до вбивства відмовили в охороні? Що кажуть в УДО

В Управлінні державної охорони відреагували на інформацію в ЗМІ, що Андрій Парубій начебто за півроку до вбивства прохав надати йому допомогу, але отримав відмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління державної охорони (УДО) України в Facebook.

Так, відповідно до Статті 6 "Забезпечення безпеки посадових осіб" Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року, в місцях постійного і тимчасового перебування, забезпечується безпека:

Голови Верховної Ради України;

Прем’єр-міністра України;

Голови Конституційного Суду України;

Голови Верховного Суду;

Першого заступника Голови Верховної Ради України;

Першого віце-прем’єр-міністра України;

Міністра закордонних справ України;

Генерального прокурора;

Міністра оборони України;

заступника Голови Верховної Ради України.

У відомстві зазначили, що протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб, також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом із ними або супроводжують їх.

"Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом ОДНОГО РОКУ, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них", - йдеться у повідомленні.

В Управлінні держохорони також підкреслили, що виконують завдання виключно в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, що Андрій Парубій обіймав посаду голови Верховної Ради України з 14 квітня 2016 року по 28 серпня 2019 року.

З 2019 по теперішній час - народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність".