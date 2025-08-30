ua en ru
Парубию за полгода до убийства отказали в охране? Что говорят в УГО

Суббота 30 августа 2025 23:36
Парубию за полгода до убийства отказали в охране? Что говорят в УГО Фото: экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Управлении государственной охраны отреагировали на информацию в СМИ о том, что Андрей Парубий якобы за полгода до убийства просил предоставить ему помощь, но получил отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления государственной охраны (УГО) Украины в Facebook.

В ведомстве сослались на статью 6 "Обеспечение безопасности должностных лиц" Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" № 160/98-ВР от 4 марта 1998 года.

Согласно ей, в местах постоянного и временного пребывания обеспечивается безопасность:

  • Председателя Верховной Рады Украины;
  • Премьер-министра Украины;
  • Председателя Конституционного Суда Украины;
  • Председателя Верховного Суда;
  • Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины;
  • Первого вице-премьер-министра Украины;
  • Министра иностранных дел Украины;
  • Генерального прокурора;
  • Министра обороны Украины;
  • заместителя Председателя Верховной Рады Украины.

В ведомстве отметили, что в течение срока полномочий указанных в этой статье должностных лиц, также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними либо сопровождающих их.

"После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение ОДНОГО ГОДА, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них", - отмечается в сообщении.

В Управлении госохраны также подчеркнули, что выполняют задачи исключительно в рамках действующего законодательства.

Напомним, что народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев в эфире телеканала КИЇВ24 заявил, что за полгода до убийства Парубий якобы обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, но ему отказали.

Убийство Андрея Парубия

Утром 30 августа во Львове выстрелами из пистолета был убит бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Замаскированный под курьера службы доставки Glovo убийца догнал деятеля и выстрелил в него 8 раз. От полученных ранений Парубий скончался на месте.

Во Львове и области был объявлен план "Сирена", правоохранители разыскивают преступника.

В СБУ не исключают российского следа.

Андрей Парубий занимал должность председателя Верховной Рады Украины с 14 апреля 2016 года по 28 августа 2019 года.

С 2019 года по настоящее время - народный депутат Украины, фракциия "Европейская Солидарность".

