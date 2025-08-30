У Парубія здійснили близько 8 пострілів, особу вбивці ще не встановлено, - поліція

"Сьогодні об 11:37 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянина. Негайно за цією адресою виїхали наряди поліції, які встановили, що невстановлена особа здійснила близько 8 пострілів з вогнепальної зброї. На даний час яка ще не встановлена (особа - ред.)", - заявив керівник ГУНП у Львівській області Олександр Шляховський.

Він підтвердив, що загиблою особою виявився громадський та політичний діяч Андрій Парубій. Від вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

"Невідкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення місця знаходження злочинця і унеможливлення його втечі від органів Національної поліції", - додав Шляховський.

Також правоохоронці розповіли, що для встановлення особи вбивці Парубія розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця.

Крім того, розпочато встановлення та опитування свідків та очевидців. На даний час поліція чітко розуміє, що злочин дуже ретельно планувався.