Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Парубия произвели около 8 выстрелов, личность убийцы еще не установлена, - полиция

Фото: бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий (facebook.com/andriy.parubiy)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу днем, 30 августа, во Львове был убит народный депутат Андрей Парубий. Преступник совершил в него около 8 выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Национальной полиции.

"Сегодня в 11:37 на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Ефремова в городе Львов происходит стрельба. Немедленно по этому адресу выехали наряды полиции, которые установили, что неустановленное лицо совершило около 8 выстрелов из огнестрельного оружия. В настоящее время еще не установлено (лицо - ред.)", - заявил руководитель ГУНП во Львовской области Александр Шляховский.

Он подтвердил, что погибшим лицом оказался общественный и политический деятель Андрей Парубий. От огнестрельных ранений мужчина погиб на месте.

"Безотлагательно была введена специальная полицейская операция с целью установления места нахождения преступника и предотвращения его побега от органов Национальной полиции", - добавил Шляховский.

Также правоохранители рассказали, что для установления личности убийцы Парубия начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника.

Кроме того, начато установление и опрос свидетелей и очевидцев. В настоящее время полиция четко понимает, что преступление очень тщательно планировалось.

Реакция Зеленского

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский вновь отреагировал на смерть Парубия. Он сообщил, что убийство было тщательно подготовлено и сейчас делается все для раскрытия этого преступления.

Подробнее о том, что известно об убийстве нардепа, чем известен политик и как на его смерть реагируют другие чиновники - читайте в материале РБК-Украина.

Андрей ПарубийЛьвов