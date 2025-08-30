В Парубия произвели около 8 выстрелов, личность убийцы еще не установлена, - полиция

"Сегодня в 11:37 на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Ефремова в городе Львов происходит стрельба. Немедленно по этому адресу выехали наряды полиции, которые установили, что неустановленное лицо совершило около 8 выстрелов из огнестрельного оружия. В настоящее время еще не установлено (лицо - ред.)", - заявил руководитель ГУНП во Львовской области Александр Шляховский.

Он подтвердил, что погибшим лицом оказался общественный и политический деятель Андрей Парубий. От огнестрельных ранений мужчина погиб на месте.

"Безотлагательно была введена специальная полицейская операция с целью установления места нахождения преступника и предотвращения его побега от органов Национальной полиции", - добавил Шляховский.

Также правоохранители рассказали, что для установления личности убийцы Парубия начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника.

Кроме того, начато установление и опрос свидетелей и очевидцев. В настоящее время полиция четко понимает, что преступление очень тщательно планировалось.