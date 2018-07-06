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Парубий заявил о введении ID-карт для нардепов

НовостиПолитика    06.07.2018 - 12:54
Фото: Парубий подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма (twitter.com)
Фото: Парубий подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма (twitter.com)

Спикер подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма ВР на 2018-2020 годы

В Верховной раде введут единые ID-карты для народных депутатов. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий в своем Twitter.

"Подписал распоряжение о запуске Стратегии электронного парламентаризма Верховной рады Украины на 2018-2020 годы. В частности, этой Стратегией предусмотрено введение единой ID-карты для народных депутатов", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) сообщил, что за время работы парламента 8-го созыва народные депутаты 1471 раз обращались в Аппарат Верховной рады по заявлениям об изменении результатов их голосований.

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Теги публикации: Андрей Парубий, нардеп, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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