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Парубій заявив про введення ID-карт для нардепів

НовиниПолітика    06.07.2018 - 12:54
Фото: Парубій підписав розпорядження про запуск Стратегії електронного парламентаризму (twitter.com)
Фото: Парубій підписав розпорядження про запуск Стратегії електронного парламентаризму (twitter.com)

Спікер підписав розпорядження про запуск Стратегії електронного парламентаризму ВР на 2018-2020 роки

У Верховній раді запровадять єдині ID-карти для народних депутатів. Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій у своєму Twitter.

"Підписав розпорядження про запуск Стратегії електронного парламентаризму Верховної ради України на 2018-2020 роки. Зокрема, цією Стратегією передбачено запровадження єдиної ID-карти для народних депутатів", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України (КВУ) повідомив, що за час роботи парламенту 8-го скликання народні депутати 1471 раз зверталися до Апарату Верховної ради з заявами про зміну результатів їх голосувань.

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Теги публікації: Андрій Парубій, нардеп, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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