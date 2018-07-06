Парубій заявив про введення ID-карт для нардепів

Спікер підписав розпорядження про запуск Стратегії електронного парламентаризму ВР на 2018-2020 роки
У Верховній раді запровадять єдині ID-карти для народних депутатів. Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій у своєму Twitter.
"Підписав розпорядження про запуск Стратегії електронного парламентаризму Верховної ради України на 2018-2020 роки. Зокрема, цією Стратегією передбачено запровадження єдиної ID-карти для народних депутатів", - повідомив Парубій.
Нагадаємо, раніше Комітет виборців України (КВУ) повідомив, що за час роботи парламенту 8-го скликання народні депутати 1471 раз зверталися до Апарату Верховної ради з заявами про зміну результатів їх голосувань.