За 3,5 года работы ВР нардепы 1,5 тыс. раз жаловались на работу кнопки для голосования

Такие обращения оформили 303 народных депутата

За время работы парламента 8-го созыва народные депутаты 1471 раз обращались в Аппарат Верховной рады с заявлениями об изменении результатов их голосований. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Указано, что в целом такие обращения оформили 303 народных депутата.

"Чаще всего по изменению результатов голосований обращался Юрий Солод ("Оппозиционный блок") - 69 обращений. Также 61 раз с этим вопросом обращался Вячеслав Богуслаев ("Воля народа"), 52 раза - Наталья Королевская ("Оппозиционный блок"), 51 - Александр Третьяков (БПП), 40 - Андрей Шипко ("Видродження"), 38 - Оксана Корчинская (РПЛ), 30 - Александр Дубинин (внефракционный), 29 - Артем Витко (РПЛ)", - сказано в сообщении.

Народні депутати 1.5 тис. разів скаржилися на роботу кнопки для голосування, - КВУ За час роботи Верховної Ради VIII... Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ 14 червня 2018 р.

Указано, что последний раз парламентарии обращались с жалобами на работу кнопки для голосования при принятии закона об антикоррупционном суде. Тогда об ошибках в работе системы заявили Мустафа Найем и Нина Южанина.

"Одним из рекордных по количеству жалоб депутатов стал законопроект №1558-1 "О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте". После голосования закона в целом заявления об изменении результатов голосований подали двадцать народных депутатов", - отмечают в КИУ.

При этом подчеркивается, что по каждому из 1471 обращений специалистами Управления компьютеризированных систем была тщательно проверена работоспособность электронных пультов системы "Рада" на рабочих местах нардепов, и никакой технической неисправности, которая могла бы привести к ошибке при голосовании, обнаружено не было.

В КИУ считают, что часто депутаты используют технологию обращений как механизм для отбеливания репутации.

"Часто депутаты используют технологию обращений как механизм для отбеливания репутации. То есть, сознательно проголосовав "за" или "против" закона, политики пытаются представить это как ошибку и неисправность в работе системы. Однако подобные факты случаются и без злого умысла. Например, по невнимательности депутата. Также часто политики банально не знают, за что голосуют. В общем цифра в 1,5 тыс. обращений об ошибках в голосовании является катастрофической и свидетельствует о необходимости в кардинальном обновлении системы "Рада", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 2017 парламентского года 73 народных депутата были замечены в неличном голосовании на заседаниях Верховной рады. Всего было зафиксировано 265 случаев "кнопкодавства".