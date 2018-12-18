Парубий заявил, что Украина рассчитывает на поставку американского оружия

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Вооружение необходимо для защиты границ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи со Специальным представителем Государственного департамента США Куртом Волкером заявил, что Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе вооружения, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что Украина нуждается в новейшегом вооружении для защиты границ.

"Также Украина нуждается и в вооружении.. Требуется новейшее вооружение, которое бы позволило Украине защищать наши границы. Мы в этом вопросе тоже рассчитываем на поддержку США. И рассчитываем на ваши большие дипломатические усилия для освобождения украинских моряков", - сказал председатель ВР.

По его словам, Украина должна подготовиться к возможной агрессии со стороны России.

"Для нас очень важно, что мы могли подготовиться к возможным новым агрессивным действиям российской Федерации. Мы не можем позволить, чтобы Россия провозгласила Азовское море своими внутренними водами. Это международные воды и атака на украинские корабли была нарушением всех международных правил", - сказал Парубий.

Спикер парламента подчеркнул, что Рада приняла во втором чтении закон "О прилегающей зоне", который позволит более эффективно использовать Вооруженные силы в море. Однако Украина все еще нуждается в новейшем вооружении.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сегодня, 18 декабря, находится с визитом в Украине.

Ранее Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину.