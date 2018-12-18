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Парубій заявив, Україна розраховує на поставку американської зброї

Новини » Політика    18.12.2018 - 20:32
Парубій заявив, Україна розраховує на поставку американської зброї
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Озброєння необхідне для захисту кордонів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі  із Спеціальним представником Державного департаменту США Куртом Волкером заявив, що Україна розраховує на підтримку США у питанні озброєння, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що Україна потребує новітнього озброєння для захисту кордонів. 

"Також Україна потребує і озброєння.. Потребує новітнього озброєння, яке б дозволило Україні захищати наші кордони. Ми в цьому питанні теж розраховуємо на підтримку США. І розраховуємо на ваші великі дипломатичні зусилля для звільнення українських моряків", - сказав голова ВР. 

За його словами, Україна має підготуватись до можливої агресії з боку Росії. 

"Для нас дуже важливо, що ми могли підготуватись до можливих нових агресивних дій російської Федерації. Ми не можемо дозволити, щоб Росія проголосила Азовське море своїми внутрішніми водами. Це міжнародні води і атака на українські кораблі було порушенням всіх міжнародних правил", - сказав Парубій. 

Спікер парламенту наголосив, що Рада ухвалили у другому читанні закон "Про прилеглу зону", який дозволить більш ефективно використовувати Збройні сили у морі. Проте Україна все ще потребує новітнього озброєння.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сьогодні, 18 грудня, перебуває з візитом в Україні.

Раніше Волкер заявляв, що найближчим часом США можуть оголосити про нові поставки зброї в Україну.

Волкер сьогодні перебуватиме в Україні Парубій підписав закон про прилеглу зону
Новини України Андрій Парубійоружие из США
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