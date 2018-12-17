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Волкер анонсировал новые поставки оружия в Украину

Новости » Политика    17.12.2018 - 18:23
Волкер анонсировал новые поставки оружия в Украину
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Волкер подчеркнул, что США хотят видеть мир и безопасность в Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину. Об этом он сказал в ходе брифинга.

"У нас есть возможность продавать дополнительное оборудование. Будет несколько объявлений, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", - заявил он.

Кроме того, комментируя ситуацию в Украине, в частности агрессию Россию в Азовском море, Волкер подчеркнул, что США хотят видеть мир и безопасность в Украине. Он также заявил о необходимости имплементации минских соглашений.

 

Сегодня в 17:00 МСК смотрите брифинг для представителей СМИ Спецпредставителя США на переговорах по Украине Курта Волкера. Прямая трансляция из Брюсселя. Обращаем ваше внимание, что Курт Волкер отвечает на вопросы только заранее зарегистрированных представителей СМИ.

Опубліковано США по-pусски - U.S. Department of State Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Волкер также напомним, что из-за агрессии РФ в районе Керченского пролива президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее  Волкер заявил, что Российская Федерация возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной.

Отметим, европейские союзники США могут запретить российским судам, которые прибывают из оккупированного РФ Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. 

Ранее сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал США отправить корабли в Черное море и предоставить Украине новые виды вооружения.

Волкер: РФ возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной СБУ блокировала незаконный вывоз из Украины товаров военного назначения
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиоружиеКурт Волкер
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