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Волкер обсудил вопрос захвата РФ украинских моряков на уровне НАТО и ЕС

Новости » Политика    18.12.2018 - 20:15
Волкер обсудил вопрос захвата РФ украинских моряков на уровне НАТО и ЕС
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

НАТО и ЕС считают действия РФ в Азовском море незаконными

Представители НАТО и Европейского союза подтверждают незаконность действий РФ в Азовском море. Об этом сообщил Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с председателем Верховной рады Андреем Парубием, передает корреспондент РБК-Украина.

Спецпредставитель США отметил, что обсудил вопрос захвата РФ украинских моряков с представителями ЕС и НАТО.

"Я вчера был в Брюсселе и встречался с представителями ЕС и НАТО. Мои разговоры с нашими западными и европейскими друзьями и партнерами показали, что для них также понятно, что Россия действовала незаконно - это была военная агрессия", - рассказал Уолкер.

Спецпредставитель США отметил, что украинские моряки вели себя сдержанно во время акта российской агрессии.

"Я также хочу отметить свое уважение к тому, что украинские моряки вели себя достаточно сдержанно. Они не открывали огонь в ответ", - добавил он.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сегодня, 18 декабря, находится с визитом в Украине.

Ранее он заявлял, что Соединенные Штаты Америки (США) признают, что Россия совершила незаконную претензию на морскую территорию в Азовском море.

РБК-Украина сообщало, что спецпредставитель Госдепартамента США заявил, что Российская Федерация должна вернуть захваченных украинских моряков до Рождества или Нового года.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНАТОЕвросоюзморякиАзовское море
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