Парубий может войти в десятку "Европейской солидарности", - Березенко

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Европейская солидарность" рассматривает и других политиков из "Народного фронта"

Глава Верховной рады Андрей Парубий может войти в первую десятку кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом заявил глава избирательного штаба "Европейской солидарности" Сергей Березенко, говорится в материале РБК-Украина "Сергей Березенко: Шансы, что парламентские выборы состоятся - 90/10".

На вопрос имеет ли Парубий гарантированное место в первой десятке кандидатов от "Европейской солидарности" Березенко ответил, что пока это закрытая информация, но, по его мнению, в десятке он точно будет.

Он добавил, что "Европейская солидарность" рассматривает и других политиков и депутатов от партии "Народный фронт" и официальных союзников.

"Мы хотим идти с ними дальше", - подчеркнул Березенко.

Кроме того, глава избирательного штаба "Европейской солидарности" рассказал, на каких условиях к ним присоединился Парубий. Так, по его словам, это было естественное присоединение, потому что Парубий "разделяет и поддерживает стратегию избирательной компании".

Напомним, ранее лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал, каким образом будет формировать избирательный список. По его словам, он будет реализовывать принцип равенства прав женщин и мужчин в партийном списке на выборы в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, партия "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. Юридически процедура получения статуса завершится осенью, это связано с изменением названия партии "Европейская солидарность".