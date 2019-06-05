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Порошенко рассказал, как формирует список на выборы

Новости » Выборы 2019    05.06.2019 - 18:30
Порошенко рассказал, как формирует список на выборы
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко обещает формировать партийный список по принципу гендерного равенства

Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о реализации принципа равенства прав женщин и мужчин в партийном списке на выборы в Верховную раду. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Мы не просто обновляемся. Мы берем за основу самые мощные европейские принципы. Европейская солидарность – первая партия в Украине, которая берет на себя обязательство не просто заявлять, а на практике реализовывать принципы равенства мужчин и женщин", - написал Порошенко.

Он пообещал, что через несколько дней будет известно количество женщин в партийном списке.

"Но уже сейчас могу сказать, что много. И все они готовы побеждать и двигать Украину вперед", - поделился Порошенко.

 
Мы берем за основу самые мощные европейские принципы

Мы не просто обновляемся. Мы берем за основу самые мощные европейские принципы. Европейская Солидарность – первая партия в Украине, которая берет на себя обязательство не просто заявлять, а на практике реализовывать принципы равенства мужчин и женщин. Уже за несколько дней вы узнаете, сколько женщин в нашем списке. Но уже сейчас могу сказать, что много. И все они готовы побеждать и двигать Украину вперед. Присоединяйся к https://eurosolidarity.org/

Опубликовано Петром Порошенко Среда, 5 июня 2019 г.

 

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