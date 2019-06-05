Порошенко рассказал, как формирует список на выборы

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко обещает формировать партийный список по принципу гендерного равенства

Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о реализации принципа равенства прав женщин и мужчин в партийном списке на выборы в Верховную раду. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Мы не просто обновляемся. Мы берем за основу самые мощные европейские принципы. Европейская солидарность – первая партия в Украине, которая берет на себя обязательство не просто заявлять, а на практике реализовывать принципы равенства мужчин и женщин", - написал Порошенко.

Он пообещал, что через несколько дней будет известно количество женщин в партийном списке.

"Но уже сейчас могу сказать, что много. И все они готовы побеждать и двигать Украину вперед", - поделился Порошенко.