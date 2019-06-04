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Партия "Европейская солидарность" присоединилась к ЕНП

Новости » Политика    04.06.2019 - 15:06
Партия "Европейская солидарность" присоединилась к ЕНП
Иллюстративное фото (УНИАН)

Юридически процедура получения статуса завершится осенью

Партия "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии (ЕНП). Решение об этом было принято сегодня в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Юридически процедура получения статуса завершится осенью, это связано с изменением названия партии "Европейская солидарность".

Как известно, 24 мая съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", поддержав предложение общественных активистов, принял решение изменить название партии на "Европейскую солидарность".

31 мая председателем партии "Европейская солидарность" был избран Петр Порошенко.

Партия также существенно обновила состав Центрального совета и президиума. В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос Львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребиский; первая вице-спикер Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

ЕНП – это общеевропейская политическая партия, которая объединяет национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным обьединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

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