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Парубій може увійти в десятку "Європейської солідарності", - Березенко

Новини » Вибори 2019    08.06.2019 - 14:53
Парубій може увійти в десятку "Європейської солідарності", - Березенко
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Європейська солідарність" розглядає і інших політиків з "Народного фронту"

Глава Верховної ради Андрій Парубій може увійти до першої десятки кандидатів на позачергові вибори до Верховної ради від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність". Про це заявив глава виборчого штабу "Європейської солідарності" Сергій Березенко, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сергій Березенко: Шанси, що парламентські вибори відбудуться - 90/10".

На запитання чи має Парубій гарантоване місце у першій десятці кандидатів від "Європейської солідарності" Березенко відповів, що наразі це закрита інформація, але, на його думку, в десятці він точно буде.

Він додав, що "Європейська солідарність" розглядає і інших політиків та депутатів від партії "Народний фронт" та офіційних союзників.

"Ми хочемо йти з ними далі", - наголосив Березенко.

Крім того, глава виборчого штабу "Європейської солідарності" розповів, на яких умовах до них приєднався Парубій. Так, за його словами, це було природнє приєднання, тому що Парубій "розділяє та підтримує стратегію виборчої компанії".

Нагадаємо, раніше лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розповів, яким чином буде формувати виборчий список. За його словами, він буде реалізовувати принцип рівності прав жінок і чоловіків в партійному списку на вибори до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, партія "Європейська солідарність" офіційно приєдналась до сім’ї Європейської народної партії. Юридично процедура отримання статусу завершиться восени, це пов’язано зі зміною назви партії "Європейська солідарність".

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Новини України Порошенко Зеленський Андрій ПарубійСергей Березенковыборы 2019Європейська солідарність
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