ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Парубий и Волкер обсудили шаги по возвращению захваченных РФ моряков

Новости » Политика    21.12.2018 - 17:52
Парубий и Волкер обсудили шаги по возвращению захваченных РФ моряков
Фото: Андрей Парубий и Курт Волкер (twitter.com/AndriyParubiy)

Спикер ВР и спецпредставитель США по Украине обсудили механизмы освобождения украинских моряков

Во время встречи со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером обсуждались шаги по возвращению украинских моряков, которых захватила Россия в ходе атаки на ВМС Украины в Азовском море. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий подчеркнул, что украинские моряки и корабли должны вернуться в украинские порты.

"С Куртом Волкером мы проговаривали механизмы и шаги для освобождения украинских моряков и украинских кораблей, которые должны вернуться в украинские порты", - сказал глава ВР.

Напомним, 20 декабря так называемый "Верховный суд" Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решения "Киевского райсуда Симферополя" об аресте троих членов экипажей кораблей ВМС Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, послы НАТО призвали РФ отпустить украинских моряков и воздержаться от эскалации.

Добавим также, в ВМС Украины заявили, что Россия скрывает данные о состоянии здоровья пленных моряков, и сейчас у командования нет достоверной информации о состоянии здоровья раненых украинских военных моряков, которых Россия захватила в плен в ходе атаки в Керченском проливе.

Второй транш военной помощи Украине будет предоставлен в 2020 году, - Волкер Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО
Новости Украины Андрей ПарубийморякиКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь