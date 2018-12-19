РФ скрывает данные о состоянии здоровья пленных моряков, - ВМС

Иллюстративное фото (facebook.com navy mil.gov.ua)

В ВМС обращают внимание на то, что диагноз раненых вообще не указывается

Командование Военно-морских сил ВСУ не имеет достоверной информации о состоянии здоровья раненых украинских военных моряков, которых Россия захватила в плен в ходе атаки в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook ВМС.

В ВМС подчеркивают, что так называемые "медицинские справки" от РФ оформлены ненадлежащим образом без даты и регистрационного номера.

"У командования Военно-морских сил ВС Украины до сих пор нет достоверной информации о состоянии здоровья раненых украинских военных моряков, захваченных в плен Российской Федерацией в районе Керченского пролива. Так называемые "медицинские справки", поступающие в орган военного управления от страны-агресора, оформлены ненадлежащим образом, не имеют ни дат, ни регистрационного номера, поэтому не могут считаться официальными документами", - говорится в сообщении.

В ВМС обращают внимание на то, что диагноз раненых вообще не указывается.

"Очевидно имеет место попытка затянуть время, чтобы скрыть улики. Независимых врачей к защитникам Украины не допускают, поэтому невозможно определить реальное состояние здоровья военнопленных", - указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что представители РФ продолжают наглые действия в сторону захваченных военных.

"Продолжаются наглые действия в сторону захваченных военнослужащих Военно-морских сил ВС Украины. Присланные волонтерами костюмы, которые 2 суток изготавливались для каждого военного моряка, были значительно повреждены, оторваны даже капюшоны", - добавили в ВМС.

Напомним, послы НАТО призвали Россию отпустить украинских моряков и воздержаться от эскалации.

РБК-Украина также писало, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов рассказал о подготовке Украины нового прохода военных кораблей через Керченский пролив.

Добавим, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с главой Верховной рады Андреем Парубием сообщил, что обсудил вопрос захвата РФ украинских моряков с представителями ЕС и НАТО.