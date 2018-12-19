Послы НАТО призвали РФ отпустить украинских моряков и воздержаться от эскалации

Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

В НАТО считают агрессию России в отношении украинских кораблей "неоправданной"

В ходе обсуждения в Брюсселе на заседании комиссии Украина-НАТО 18 декабря выполнения Киевом годовой программы сотрудничества с альянсом послы НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

На встрече в Брюсселе в том числе обсуждалось нападение России на украинские корабли в Керченском проливе.

"Послы государств-членов НАТО подчеркнули, что применение Россией военной силы против украинских моряков и кораблей рядом с Азовским морем в конце ноября было неоправданным", - сообщил изданию чиновник НАТО.

Он добавил, что послы призвали Россию освободить украинских моряков и "воздержаться от любой дальнейшей эскалации".

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что Лондон решил ускорить заход в Черное море британского разведывательного корабля Echo.

"Это одна из мер, которые нам обещали сделать, и это исполнили. Мы планировали, что корабль зайдет в январе, британская сторона сделала так, что по решению правительства это ускорилось, и он зашел сегодня", - сказал Пристайко.

Напомним, в ходе заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе послы альянса похвалили Украину за прогресс в реформах. Украине дали понять, что в случае продолжения реформ страна может рассчитывать на продолжение сильной политической и практической поддержки НАТО.