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Парубій та Волкер обговорили кроки щодо повернення захоплених РФ моряків

Новини » Політика    21.12.2018 - 17:52
Парубій та Волкер обговорили кроки щодо повернення захоплених РФ моряків
Фото: Андрій Парубій і Курт Волкер (twitter.com/AndriyParubiy)

Спікер ВР та спецпредставник США по Україні обговорили механізми визволення українських моряків

Під час зустрічі зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером були обговорені кроки щодо повернення українських моряків, яких захопила Росія у ході атаки на ВМС України в Азовському морі. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій підкреслив, що українські моряки та кораблі мають повернутися в українські порти.

"З Куртом Волкером ми проговорювали механізми і кроки для визволення українських моряків і українських кораблів, які мають повернутись в українські порти", - сказав очільник ВР.

Нагадаємо, 20 грудня так званий "Верховний суд" Криму не задовольнив апеляції адвокатів на рішення "Київського райсуду Сімферополя" про арешт трьох членів екіпажів кораблів ВМС України.

Як писало РБК-Україна раніше, посли НАТО закликали РФ відпустити українських моряків і утриматися від ескалації.

Додамо також, у ВМС України заявили, що Росія приховує дані про стан здоров'я полонених моряків, і зараз у командування немає достовірної інформації про стан здоров'я поранених українських військових моряків, яких Росія захопила в полон у ході атаки в Керченській протоці.

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Новини України Андрій ПарубійморякиКурт Волкер
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