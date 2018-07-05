Парубий вновь пригласил глав фракций Рады на совещание

В заседании парламента объявлен перерыв до 17:30

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий пригласил председателей парламентских фракций на совещание, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Парубий сообщил, что две фракции - "Народный фронт" и "Радикальная партия" подали заявление об объявлении перерыва.

"Хотят объявить реально перерыв две фракции. Я приглашаю всех глав фракций на консультацию к председателю Верховной рады Украины. Я приглашаю также и "Блок Петра Порошенко" присоединиться к нашему совещанию. Сейчас я прошу всех глав фракций и групп подойти ко мне. Да, на полчаса. И в 17:30 прошу всех вернуться в зал ", - отметил спикер.

Напомним, фракция Блок Петра Порошенко сегодня, 5 июля, приняла решение на своем заседании о том, что не будет голосовать за любые решения в случае неподдержки вопроса Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в зале.

