БПП отказывается голосовать за другие проекты в случае неподдержки вопроса ЦИК

Сегодня Рада отказалась голосовать за вопрос обновления ЦИК

Фракция Блок Петра Порошенко сегодня, 5 июля, приняла решение на своем заседании о том, что не будет голосовать за любые решения в случае неподдержки вопроса Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в зале. Об этом сообщила пресс-служба БПП, передает корреспондент РБК-Украина.

"На заседании фракции БПП в 12:00 принято решение, что если вопрос ЦИК не будет поддержан, мы откажемся голосовать за любые вопросы. То есть любые другие законы", - сообщили в БПП.

По словам председателя фракции Артура Герасимова, в случае неподдержки вопроса ЦИК Рада не имеет никакого права рассматривать любой законопроект.

"К результативному решению этого вопроса мы считаем, что Верховная рада не имеет никакого морального права рассматривать любой законопроект", - отметил с трибуны парламента Герасимов.

Отметим, что большинство представителей фракции покинули зал заседаний после своего заявления.

Напомним, сегодня парламент отказался голосовать за вопрос обновления Центральной избирательной комиссии.Так, по словам спикера Рады Андрея Парубия, к нему обратились несколько глав фракций, которые сообщили, что не будут голосовать за новый состав ЦИК.