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Парубій знову запросив голів фракцій Ради на нараду

НовиниПолітика    05.07.2018 - 17:17
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

У засіданні парламенту оголошено перерву до 17:30

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій запросив голів парламентських фракцій на нараду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Парубій повідомив, що дві фракції - "Народний фронт" і "Радикальна партія" подали заяву про оголошення перерви.

"Хочуть оголосити реально перерву дві фракції. Я запрошую всіх голів фракцій на консультацію до голови Верховної ради України. Я запрошую також і "Блок Петра Порошенка" приєднатися до нашої наради. Зараз я прошу всіх голів фракцій і груп підійти до мене. Так, на півгодини. І в 17:30 прошу всіх повернутися у залу", - зазначив спікер.

Нагадаємо, фракція Блок Петра Порошенка сьогодні, 5 липня, прийняла рішення на своєму засіданні про те, що не буде голосувати за будь-які рішення в разі непідтримки питання Центральної виборчої комісії (ЦВК) в залі.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Андрій Парубій, фракция, совещание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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