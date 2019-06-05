Парубий уточнил, когда Рада проголосует закон о ВСК с разделом об импичменте

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Рады призвал нардепов "отставить выборы" и прийти проголосовать

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий уточнил, что в четверг, 6 июня, в 10:40 - 11:00 нардепы перейдут к голосованию за законопроект №1098 о временных следственных комиссиях с разделом о процедуре импичмента президента. Об этом он сказал перед закрытием утреннего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента призвал депутатов "отставить выборы" и прийти на голосование.

"Это (голосование за закон, - ред.) будет около 10:40 - 11:00. Поэтому обязанность каждого народного депутата - отставить выборы и быть в сессионном зале... Осталось около 70 поправок. Завтра мы их сможем рассмотреть менее чем за час. Я надеюсь завтра на высокий уровень мобилизации", - отметил глава Рады.

Напомним, по состоянию на среду депутаты Рады прошли почти 90% поправок ко второму чтению закона о ВСК, где предусмотрен импичмент главы государства. Завтра нардепы продолжат рассмотрение документа с 669-й поправки.

Так, в понедельник спикер парламента Парубий заявил, что законопроект о временных следственных комиссиях с разделом о процедуре импичмента президента будет проголосован в этой пленарный четверг, 6 июня 2019.

Как писало РБК-Украина, нардепы вчера не смогли включить в повестку дня законопроект №10340 об импичменте президента авторства президента Владимира Зеленского. Так, за включение проекта закона №10340 и альтернативного к нему №10340-1 проголосовали лишь 110 нардепов.

Отметим, в конце апреля нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях. Проект закона поддержали 238 парламентариев.