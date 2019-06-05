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Парубій уточнив, коли Рада проголосує закон про ТСК з розділом про імпічмент

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 14:28
Парубій уточнив, коли Рада проголосує закон про ТСК з розділом про імпічмент
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер Ради закликав нардепів "відставити вибори" та прийти проголосувати

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій уточнив, що у четвер, 6 червня, о 10:40 - 11:00 нардепи перейдуть до голосування за законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії з розділом про процедуру імпічменту президента. Про це він сказав перед закриттям ранкового пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту закликав депутатів "відставити вибори" та прийти на голосування.

"Це (голосування за закон, - ред.) буде близько 10:40 - 11:00. Тому обов'язок кожного народного депутата - відставити вибори і бути у сесійній залі… Залишилося близько 70 поправок. Завтра ми їх зможемо розглянути менш ніж за годину. Я сподіваюся завтра на високий рівень мобілізації", - зазначив очільник Ради.

Нагадаємо, станом на середу депутати Ради пройшли майже 90% поправок до другого читання закону про ТСК, де передбачений імпічмент глави держави. Завтра нардепи продовжать розгляд документу з 669 поправки.

Так, у понеділок спікер парламенту Парубій заявив, що законопроект про тимчасові слідчі комісії з розділом про процедуру імпічменту президента буде проголосований у цей пленарний четвер, 6 червня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, нардепи вчора не змогли включити до порядку денного законопроект №10340 про імпічмент президента авторства президента Володимира Зеленського. Так, за включення проекту закону №10340 та альтернативного до нього №10340-1 проголосували лише 110 нардепів.

Відзначимо, в кінці квітня нардепи схвалили за основу в першому читанні законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії. Проект закону підтримали 238 парламентарів.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійВСКімпічмент
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