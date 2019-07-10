ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парубий собирает совещание по вопросу избирательного кодекса

Новости » Выборы 2019    10.07.2019 - 15:39
Парубий собирает совещание по вопросу избирательного кодекса
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Совещание по вопросу избирательного кодекса состоится в 17:00

Спикер Верховной рады Андрей Парубий пригласил депутатов на совещание по вопросу голосования за избирательный кодекс. Об этом в комментарии РБК-Украины сообщил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

Как сообщается, совещание по вопросу избирательного кодекса состоится в 17:00.

"У главы парламента в 17:00 состоится совещание по вопросу избирательного кодекса. Скорей всего, будет принято решение, что правки в редакции рабочей группы будут напрямую предложены парламенту для определения", - заявил Емец.

Народный депутат не исключил, что на совещании могут присутствовать главы фракций. В частности, он отметил, что на совещание приглашены народные депутаты, которые являются соавторами избирательного кодекса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 10 июля, народные депутаты успели рассмотреть почти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам.

Кроме того, глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент успевает пройти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам за два дня - пленарные вторник и среду. Он полагал, что рассмотрение поправок завершится 10 июля.

Раде осталось рассмотреть менее 1% правок к новому избирательному кодексу В Раде опубликуют фамилии депутатов-прогульщиков голосования за избирательный кодекс
Новости Украины Порошенко Зеленский Андрей ПарубийкодексВерховная Рада
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь