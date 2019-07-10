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Парубій збирає нараду з питання виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    10.07.2019 - 15:39
Парубій збирає нараду з питання виборчого кодексу
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нарада з питання виборчого кодексу відбудеться в 17:00

Спікер Верховної ради Андрій Парубій запросив депутатів на нараду з питання голосування за виборчий кодекс. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

Як повідомляється, нарада з питання виборчого кодексу відбудеться в 17:00.

"У глави парламенту в 17:00 відбудеться нарада з питання виборчого кодексу. Скоріше за все, буде прийнято рішення, що правки в редакції робочої групи будуть безпосередньо запропоновані парламенту для визначення", - заявив Ємець.

Народний депутат не виключив, що на нараді можуть бути присутніми голови фракцій. Зокрема, він зазначив, що на нараду запрошені народні депутати, які є співавторами виборчого кодексу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 10 липня, народні депутати встигли розглянути майже всі поправки до нового виборчого кодексу за відкритими списками.

Крім того, голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що парламент встигає пройти всі поправки до нового виборчого кодексу за відкритими списками за два дні - пленарні вівторок і середу. Він вважав, що розгляд поправок завершиться 10 липня.

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Новини України Порошенко Зеленський Андрій ПарубійкодексВерховна Рада
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