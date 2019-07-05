Парубий соберет глав фракций по вопросу проходного барьера в избирательном кодексе

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Парубий планирует обсудить проходной барьер в новом избирательном кодексе

Спикер Верховной рады Андрей Парубий планирует собрать глав фракций для обсуждения какой проходной барьер будет зарегистрирован в новом избирательном кодексе накануне внеочередных выборов в Раду. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В настоящее время рабочая группа предлагает 2, 4 и 5 процентов.

"Рабочая группа имеет предложения 2, 4 и 5. За какую цифру будет больше - "за", та и будет поставлена. Это очень простая правка: есть вариант 4 и вариант 5. Я соберу глав фракций и скажу: коллеги, по которой с правок имеем больше плюсов? Где больше шансов голосов набрать такой барьер и будет предложен проголосовать", - заявил Парубий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная совет рассмотрел 3640 поправок до нового избирательного кодекса. Всего же в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

Отметим, спикер парламента Андрей Парубий призвал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс с открытыми списками.

Подчеркнем, финальное голосование за избирательный кодекс по открытым спискам должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля.