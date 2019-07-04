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Рада рассмотрела почти 80% поправок к новому избирательному кодексу

Новости » Выборы 2019    04.07.2019 - 18:08
Рада рассмотрела почти 80% поправок к новому избирательному кодексу
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего в избирательный кодекс подано 4568 поправок

Верховная рада Украины накануне внеочередных выборов в ВР в четверг, 4 июля, рассмотрела почти 80% поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы рассмотрели 3640 поправок. Всего же в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

"И последняя на сегодня поправка - 3640... Согласно регламенту, я объявляю сегодняшнее заседание закрытым", - отметила замглавы Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины рассмотрела уже три тысячи поправок к новому избирательному кодексу.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер парламента Андрей Парубий призвал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

Подчеркнем, финальное голосование за избирательный кодекс по открытым спискам должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля.

Стоит отметить, что в профильном комитете на 80% уверены в принятии нового избирательного кодекса.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Порошенко Зеленский кодексВерховная Рада
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