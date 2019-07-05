Парубій збере голів фракцій з питання прохідного бар’єру у виборчому кодексі

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Парубій планує обговорити прохідний бар’єр у новому виборчому кодексі

Спікер Верховної ради Андрій Парубій планує зібрати голів фракцій для обговорення, який прохідний бар'єр буде зареєстровано у новому виборчому кодексі напередодні позачергових виборів до Ради. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Наразі робоча група пропонує 2, 4 та 5 відсотків.

"Робоча група має пропозиції 2, 4 і 5. За яку цифру буде більше - "за", та і буде поставлена. Це дуже проста правка: є варіант 4 і є варіант 5. Я зберу голів фракцій і скажу: колеги, по якій з правок маємо більше плюсів? Де більше шансів голосів набрати такий бар'єр і буде запропонований проголосувати", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада розглянула 3640 поправок до нового виборчого кодексу. Усього ж у виборчий кодекс подано 4568 поправок до другого читання.

Відзначимо, спікер парламенту Андрій Парубій закликав прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

Підкреслимо, фінальне голосування за виборчий кодекс за відкритими списками має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер, 11 липня.