Парубий рассказал, когда ВР рассмотрит изменения в Конституцию курса в НАТО и ЕС

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Для рассмотрения закона в зале необходимо заключение КСУ и профильного комитета

В случае получения заключения Конституционного суда в среду, Верховная рада сможет рассмотреть вопрос закрепления курса Украины на вступление в НАТО и ЕС в Конституции в четверг, 22 ноября. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также подчеркнул, что необходимо и решение комитета по законопроекту.

"Если Конституционный суд в среду даст заключение по поводу законопроекта о внесении изменений в Конституцию о стратегическом направлении развития Украины, вступлении в ЕС и в НАТО... если действительно КСУ даст решение, и будет решение комитета, тогда в четверг сможет такой шанс появиться", - заявил Парубий.

Спикер подчеркнул, что пока нет ни решения КСУ, ни решения профильного комитета Верховной рады рассмотреть этот вопрос.

"Но пока нет решения КСУ и комитета, мы не можем это ни ставить в повестку дня, ни проводить обсуждения", - добавил глава Рады.

Напомним, в конце октября сообщалось, что в Конституционном суде Украины (КСУ) продолжается изучение проекта закона относительно закрепления в Конституции курса Украины в НАТО и Европейский союз.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 сентября ВР направила на рассмотрение в КСУ президентский законопроект №9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию".

Добавим также, сопредседатель Парламентского комитета ассоциации "Украина - Европейский союз" со стороны Европейского парламента Дариуш Розатти заявил, что внесение изменений в Конституцию в части закрепления курса на ЕС и НАТО улучшит сотрудничество Украины с ЕС.