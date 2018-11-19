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Парубій розповів, коли ВР розгляне зміни до Конституції по курсу до НАТО та ЄС

Новини » Політика    19.11.2018 - 12:40
Парубій розповів, коли ВР розгляне зміни до Конституції по курсу до НАТО та ЄС
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Для розгляду закону у залі необхідний висновок КСУ та профільного комітету

У разі отримання висновку Конституційного суду до середи, Верховна рада зможе розглянути питання закріплення курсу України до вступу в НАТО та ЄС у Конституції у четвер, 22 листопада. Про це заявив глава парламенту Андрій Парубій у ході засідання погоджувальної ради ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також підкреслив, що необхідне і рішення комітету по законопроекту.

"Якщо Конституційний суд у середу дасть висновок з приводу законопроекту про внесення змін до Конституції щодо стратегічного напрямку розвитку України, вступу в ЄС і в НАТО… якщо справді КСУ дасть рішення, і буде рішення комітету, тоді в четвер зможе такий шанс з'явитись", - заявив Парубій.

Спікер наголосив, що наразі немає ані рішення КСУ, ані рішення профільного комітету Верховної ради розглянути це питання.

"Але поки немає рішення КСУ і комітету, ми не можемо це ні ставити в порядок денний, ні проводити обговорення", - додав голова Ради.

Нагадаємо, в кінці жовтня повідомлялося, що в Конституційному суді України (КСУ) триває вивчення проекту закону щодо закріплення у Конституції курсу України в НАТО і Європейський союз.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 вересня ВР направила на розгляд до КСУ президентський законопроект №9037 "Про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію".

Додамо також, співголова Парламентського комітету асоціації "Україна - Європейський союз" з боку Європейського парламенту Даріуш Розатті заявив, що внесення змін до Конституції в частині закріплення курсу на ЄС і НАТО покращить співпрацю України з ЄС.

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