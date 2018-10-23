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КСУ изучает проект закона о закреплении в Конституции курса Украины в НАТО и ЕС

Новости » Политика    23.10.2018 - 14:55
Иллюстративное фото (nato.int)
Иллюстративное фото (nato.int)

Сейчас проект закона находится в Конституционном суде

В Конституционном суде Украины (КСУ) продолжается изучение проекта закона относительно закрепления в Конституции курса Украины в НАТО и Европейский союз. Об этом сообщил заместитель начальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата КМУ Сергей Вербицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Относительно проекта закона Украины о внесении изменений к Конституцию Украины, внесенный недавно президентом Украины - определенные изменения вносятся и в преамбулу Конституции, отметил он.

"Сейчас проект закона находится в Конституционном суде. Конституционный суд начал изучение этого вопроса, и, кстати, мы получили обращение от судьи КСУ с просьбой предоставить информацию как профильного структурного подразделения относительно европейского и евроатлантического курса Украины", - рассказал Вербицкий.

20 сентября нардепы отправили на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект №9037 " о внесении изменений в Конституцию Украины относительно необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Сопредседатель Парламентского комитета ассоциации "Украина - Европейский союз" со стороны Европейского парламента Дариуш Розатти заявил, что внесение изменений в Конституцию в части евроатлантической и евроинтеграции улучшит сотрудничество Украины с Европейским союзом.

 

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