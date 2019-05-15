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Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит инаугурацию Зеленского

Новости » Выборы 2019    15.05.2019 - 11:01
Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит инаугурацию Зеленского
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

В среду должно состояться заседание профильного комитета для рассмотрения постановлений об инаугурации

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что парламент в четверг, 16 мая, рассмотрит проекты постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Парубий призвал нардепов сегодня рассмотреть поправки ко второму чтению закона о Государственном бюро расследований, чтобы завтра утром выйти на голосование по нему, после чего перейти к рассмотрению вопроса инаугурации.

"Я надеюсь, сегодня будет комитет. И мы будем рассматривать по инаугурации первыми (постановления, - ред). Но мы могли бы завершить ГБР, проголосовать ГБР. Это будет высокий уровень концентрации утром. И потом уже перейти в законы по дате инаугурации", - сообщил глава парламента.

Напомним, фракция "Блок Петра Порошенко" планирует повторно собраться после того, как в Верховную раду будут внесены все постановления о назначении даты инаугурации Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента по вопросам регламента и организации работы Верховной рады ожидает сегодня получить все внесенные в ВР постановления об инаугурации.

Отметим, постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в парламент до 17 мая.

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