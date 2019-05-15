Парубій розповів, коли Рада розгляне інавгурацію Зеленського

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу має відбутися засідання профільного комітету для розгляду постанов про інавгурацію

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій повідомив, що парламент у четвер, 16 травня, розгляне проекти постанови про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це він заявив у ході пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Парубій закликав нардепів сьогодні розглянути правки до другого читання закону про Державне бюро розслідувань, щоб завтра зранку вийти на голосування по ньому, після чого перейти до розгляду питання інавгурації.

"Я сподіваюся, сьогодні буде комітет. І ми будемо розглядати по інавгурації першими (постанови, - ред.). Але ми могли би завершити ДБР, проголосувати ДБР. Це буде високий рівень концентрації зранку. І потім вже перейти в закони по даті інавгурації", - поінформував очільник парламенту.

Нагадаємо, фракція "Блок Петра Порошенко" планує повторно зібратися після того, як до Верховної ради будуть внесені всі постанови про призначення дати інавгурації Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради очікує сьогодні отримати всі внесені у ВР постанови про інавгурацію.

Відзначимо, постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити в парламент до 17 травня.