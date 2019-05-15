ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парубій розповів, коли Рада розгляне інавгурацію Зеленського

Новини » Вибори 2019    15.05.2019 - 11:01
Парубій розповів, коли Рада розгляне інавгурацію Зеленського
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу має відбутися засідання профільного комітету для розгляду постанов про інавгурацію

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій повідомив, що парламент у четвер, 16 травня, розгляне проекти постанови про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це він заявив у ході пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Парубій закликав нардепів сьогодні розглянути правки до другого читання закону про Державне бюро розслідувань, щоб завтра зранку вийти на голосування по ньому, після чого перейти до розгляду питання інавгурації.

"Я сподіваюся, сьогодні буде комітет. І ми будемо розглядати по інавгурації першими (постанови, - ред.). Але ми могли би завершити ДБР, проголосувати ДБР. Це буде високий рівень концентрації зранку. І потім вже перейти в закони по даті інавгурації", - поінформував очільник парламенту.

Нагадаємо, фракція "Блок Петра Порошенко" планує повторно зібратися після того, як до Верховної ради будуть внесені всі постанови про призначення дати інавгурації Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради очікує сьогодні отримати всі внесені у ВР постанови про інавгурацію.

Відзначимо, постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити в парламент до 17 травня.

БПП збере засідання фракції після подання всіх постанов про інавгурацію Комітет отримав лише 5 внесених постанов про інавгурацію Зеленського
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийАндрій Парубійинаугурация
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся